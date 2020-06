Orizabeños realizan su tercera caravana anti AMLO

Con la participación de más de un centenar de automovilístas y ciclistas se desarrolló la tercera caravana Anti AMLO en la ciudad de Orizaba, misma que forma parte de las 196 ciudades que se unen en el país, exigiendo la renuncia del presidente de la república.

De acuerdo al organizador e integrante de la Organización FRENA, Luis Eduardo Gómez Gallardo, manifestó que en esta tercera edición participaron 196 ciudades de las cuales 170 fueron en México y 26 en el extranjero.

"El objetivo es el mismo desde la primera vez, sacar a Andrés Manuel López Obrador antes del 30 de noviembre".

Puntualizó que en esta tercera edición participó mucho más gente con sus carros y bicicletas., "Tuvimos mucha respuesta tanto positiva como negativa, ya ves que unos están a favor otros en contra. La cambiamos para el domingo para que viniera más gente ya que el sábado trabaja mucha gente".

Los protestantes señalaron que las principales preocupaciones de la ciudadanía son: la economía, la inseguridad y el tema de la salud.

"Hoy vinieron a visitarnos unos meseros que decían que podemos hacer, lo único que podemos hacer es quejarnos y manifestarnos y los invitamos a participar. Los principales reclamos que está haciendo la sociedad son por la inseguridad, la economía y la salud".

"Andrés Manuel en Orizaba no te queremos #AMLOVeteYa"; "Mexicanos somos todos, no nos dividas"; "A mis hijos los educó yo"; "No queremos más desaparecidos"; "Andrés López en México no te queremos #AmloVeteYa"; "Queremos Trabajo"; "Fuera AMLO"; "AMLO nos miente"; "El País está en picada, es tu responsabilidad AMLO #FueraAMLO"; "#AMLOVeteYa, porque regalas el dinero de nuestros impuestos"; "Queremos inversión extranjera y empleos"; "Si al gobierno que facilite la creación de empleos dignos y permanentes, ¡no a las dádivas!", fueron algunas de las pancartas que aportaron los automóviles que circulan sobre las principales avenidas de la ciudad de Orizaba.

Finalmente dijo que habrá más movilizaciones y una vez que se levanté la contingencia, podrán instalarse en diferentes plazas, calles y colonias para invitar a la gente a que se sume a este movimiento.