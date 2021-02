Orizaba: tras internas del PAN, piden reconsiderar a candidata a Diputación Local

Se debe reconsiderar y tomar en cuenta la decisión de los panistas del Distrito 20 de Orizaba, fue un triunfo arrollador de 386 votos contra 134 y 104 de los otros aspirantes, así lo señaló el regidor con licencia y aspirante a la Diputación Local del 20 Distrito de Orizaba, Emmanuel Gómez García.

Cabe recordar que Emmanuel Gómez García ganó la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN), pero el Comité Nacional decidió reservar la candidatura para una mujer, por lo que la virtual candidata es: Rubí Márquez Alonso quien sólo logró 134 sufragios.

El aspirante conminó al líder nacional Marcó Cortes a cambiar la reserva de la candidatura a la Diputación Local y se le dé a él, al ser el ganador de dicha elección.

"Yo tengo en mi poder las 4 actas que me acreditan como ganador de la contienda y queda ninguna duda, el partido sabe perfectamente que yo gané la elección. Llamaré a una reconsideración en las decisiones políticas que se han tomado para llamar a la cuota de género, yo le pido al partido que volteé a ver a Orizaba, porque realmente Orizaba es un distrito importante es un distrito que está incluso para el 2021 hasta este momento como muy competido contra Morena, no es un municipio ni ganador ni un municipio perdedor es un municipio que va a tener mucha competencia con el Partido Morena".

Gómez García señaló que él tiene hasta el domingo 7 de marzo para poder pedir la licencia al cargo, en todo caso de que se resuelva a su favor e ir a la contienda.

"En este momento lo que estoy pidiendo es en las instancias del partido interno de Justicia del PAN, que vea el sentir de la militancia, yo también iré midiendo paso a paso, poco a poco sí le van convenciendo a mi equipo de trabajo a la militancia que votó por mí, allá se lo dije al Presidente Estatal, yo hoy no me voy a mi casa aceptando lo que sucedió, la resolución por respeto a toda la militancia qué votó por mi, si yo hubiera tenido uno o tres votos de diferencia sin duda me hubiera quedado callado y lo hubiera quitado lo que el comité nacional dictamine".

Tras cuestionarle si no existiera una reconsideración de su partido, se sumaría a la campaña de Rubí Márquez Alonso, el edil afirmó sí, pues asegura es panista de corazón.

"Mira la verdad yo siempre he sido panista y ha habido veces anteriormente que los resultados no me han favorecido y siempre he estado en Acción Nacional y me he sumado a Acción Nacional tanto que hoy renuncié a ser regidor para buscar la Diputación por mi partido".