En el olvido, caso de envenenamiento de animales en Nanchital

Gretta Andrade, animalista de Nanchital, se siente frustrada por la falta de atención en la Fiscalía del Ministerio Público de esta ciudad, al tratar de proceder en contra del envenenamiento de más de siete animales.

Acudirá con otros animalistas a la ciudad de Xalapa para exponer la situación al gobernador.

Durante la mañana del martes, la ciudadana que recientemente levantó la voz, al encontrar muertos en el patio de su hogar, parte de los animales que alimento y cuido por más dos años.

"He tratado que las autoridades municipales o las dependencias encargadas de sancionar a quienes maltratan animales tomen cartas en el asunto, hoy puedo decir, no hay respuestas favorables, estos casos parece no importarle a quienes aplican la justicia en este municipio".

Agregando la molesta ciudadana, Los contratiempos que deben de enfrentar las personas que se dedican al cuidado y rescate de los animales en condición de calles son muchas, los trámites burocráticos que se deben de cumplir en la fiscalía genera muchos gastos, entre vueltas y requisitos.

Por mencionar, la autopsia que me solicitan de los 7 animales no puedo realizarla, por dos motivos, no cuento con el recurso y mucho menos voy a tener al perro o gato en mi patio, porque afecto a mis vecinos y a mí me pueden castigar.

Por otra parte, la animalista recalcó que en Moloacán ha sabido que las personas que maltratan o matan a los animales fueron castigadas y Nanchital hace la excepción, por esa razón acudiré a la ciudad de Xalapa, para que este caso al igual que otros no quede aquí, y llegue con Gobernador del estado.