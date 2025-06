Oliver, el niño que lucha junto a sus padres con la sordera y la discriminación (+VIDEO)

Para Oliveria Tezoco y su esposo Damian Xotlanihua, su hijo Oliver, quien padece sordera, es un orgullo, pues es él quien les ha enseñado muchas cosas y por él aprendieron el Lenguaje de Señas Mexicano.

Explicaron que cuando Oliver tenía dos años se percataron que algo no estaba bien, pues no hablaba, entonces lo llevaron a realizarse estudios y ahí les informaron que el pequeño no oía.

Sin embargo, su problema tenía solución: un implante coclear, el cual permite a las personas con sordera o pérdida de audición severa escuchar mediante la estimulación del nervio auditivo.

Para ellos, no obstante, no fue fácil costear el aparato, que cuesta 350 mil pesos, y la operación, pero tampoco se dieron por vencidos, realizaron rifas, bailes y todo tipo de eventos para reunir los fondos necesarios, con el apoyo de la comunidad de Capoluca, de donde son oriundos.

Aunque eventualmente el pequeño Oliver, actualmente de 7 años, pudo escuchar con el implante, una descompostura de éste le impidió seguir oyendo, por lo que a fin de que se pueda comunicar, él y ellos comenzaron a aprender Lenguaje de Señas Mexicano.

Desgraciadamente, la lucha de Oliver y sus padres no es sólo económica, también se han topado con discriminación por parte de algunos adultos.

Mencionaron que como padres les gustaría que hubiera inclusión en todas las escuelas con maestros especializados o bien más escuelas de educación especial.

La madre del pequeño Oliver expresó que le gustaría que su hijo pudiera cursar una carrera y desarrollarse profesionalmente.