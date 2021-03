Ojo: desmienten fecha de aplicación de vacuna vs Covid en Orizaba

A pesar de que la ciudad de Orizaba está considerada para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, al momento sigue sin definirse la fecha en la que se aplicará, informó el director regional de Programas Federales para el Desarrollo de la región 09 de Orizaba, Rogelio Rodríguez García.

"Si está considerada Orizaba dentro del plan como todos los municipios próximamente estará llegando la vacuna a Orizaba ahorita todavía no podemos confirmar desde ni fechas, porque todavía estamos en estudio de las sedes, por ello, no nos hemos adelantado todavía a dar esa información a los medios, ni a hacer difusión para no generar falsas expectativas".

Esto debido a una falsa publicación en redes sociales y grupos de WhatsApp en la que se anunciaba que el próximo 18 de marzo comenzaría la inoculación de las personas mayores de 60 años, en la que también se emitía un listado de las presuntas sedes en las que la gente podía acudir a partir de las 08:00 horas.

Rodríguez García pidió a los ciudadanos de los municipios que no ha llegado la vacuna aún a que se abstengan de acudir a municipios en donde cielo están haciendo y no les corresponde de acuerdo a su credencial de elector para evitar algunos conflictos en la logística que se lleva en cada uno de estos.

También pidió a los que sí son de dicho municipio a mantener el orden y respetar los lugares que le son asignados luego de los conflictos que se generaron en el municipio de Nogales, porque algunas personas se metieron en las filas, donde ya había familias formando desde un día anterior.

"Hacemos el llamado a que acudan a los puntos de vacunación para que puedan ser inmunizados. Hay que respetar la organización y la sana distancia, porque la pandemia sigue. Habrá una organización, se les darán fichas para días posteriores y también días en los que se va atender a las personas rezagadas, que no pudieron acudir por alguna situación el día que le tocaba".

Subrayó que, lo anterior, será con el apoyo de los servidores de la nación. Cuando regresen para la aplicación de la segunda dosis, se revisará si existen algunas personas que todavía faltan de ser inmunizadas.