Elementos de la corporación expusieron que en ningún momento se presentó una orden de aprehensión y el funcionario, Enrique "N", salió por su propio pie y en una situación cordial se subió a la unidad de la Secretaría de Seguridad Pública y ni en las oficinas de Tránsito ni en el trayecto se dio alguna situación de agresión por ninguna de las partes.

Mencionaron que si se hubiera tratado de una orden de aprehensión en contra de elementos o del mismo director, hubieran acudido policías ministeriales para detenerlo, lo cual no ocurrió.

Comentaron que desde que fue detenido les han negado toda comunicación con él.

Guadalupe Marbella Solorio, quien es la jefa de Servicio y quedó al frente de la dirección, refirió que ella subió con él a la unidad y al llegar a la delegación de la SSP en Nogales y ver el director quedaba detenido pidió a sus compañeros que fueran por ella.

Omar Mendoza Leyva, elemento de Tránsito que acudió a recoger a la jefa de Servicios a la base de Los Colorines, mencionó que se sienten impotentes por ver lo que está ocurriendo.

"Nos sentimos mal, creemos que es una injusticia, por eso estamos aquí", expresó el oficial.

Por su parte, Marisol "N", esposa del funcionario municipal, expresó que no es delincuente ni mala persona, es un padre de familia y sólo quiere que esté en su casa con sus hijos, sano y salvo.

Comentó que cuando acudió a la base de la SSP en Nogales para preguntar por su esposo recibió un mal trato, pues fueron prepotentes con ella, la hicieron esperar mucho sin darle razón, sin importarles la desesperación que sentía, pues no sabía si le iba a pasar algo.

Agregó que desde el día que lo detuvieron no lo ha podido ver ni ha logrado hablar con él y si no fuera una buena persona no habría gente apoyándolo.

"Lo queremos, así como se lo llevaron así lo quiero, por favor, que me lo entreguen", manifestó.

La tarde de este sábado se lleva a cabo la audiencia inicial para legalizar la detención y la imputación del delito de este funcionario.

Luego de casi cinco horas de audiencia, la actividad se dio por concluida y mientras la Fiscalía pidió se fijara al funcionario prisión preventiva por un año, sus abogados defensores solicitaron la duplicidad de término para aportar más pruebas que permitan lograr la liberación de Enrique "N".