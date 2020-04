Obligatorio, usar cubrebocas en inmuebles públicos de Orizaba

A partir de este viernes personal del Ayuntamiento de Orizaba negará la entrada a edificios públicos a los ciudadanos que no lleven cubrebocas.

De acuerdo con un aviso emitido por el ayuntamiento en sus redes sociales, la medida es para evitar la propagación del COVID-19 en espacios concurridos, ya que eso los convierto en sitios de alto riesgo.

"A partir del viernes 17 de abril en Orizaba, para poder ingresar a instituciones públicas, bancos o para abordar unidades del transporte urbano, el uso de cubrebocas es indispensable", señaló la autoridad en su comunicado.

Invitó a la población a usar cubrebocas y con ello evite que se le impida el acceso a cualquiera de esos lugares.

Sin embargo, a pesar de que este viernes entraría en vigor esa medida, una ciudadana que acudió el jueves al mercado Cerritos sin cubreboca se quejó porque le impidieron la entrada.

"No me permitieron la entrada por no traer cubrebocas y me invitaron a que comprara los que ellos están vendiendo a un precio de 20 pesos. Estoy de acuerdo en que tenemos que cuidarnos pero por qué tiene que estar haciendo negocio el ayuntamiento ofreciendo unos cubrebocas que no creo que sean de excelente calidad", cuestionó.

La ciudadana consideró que además la medida es "incoherente", pues en el centro la gente anda sin protección y en muchos locales y en los mercados Zapata y Ocampo se permite la entrada, "o al menos hasta el jueves sí la permitían".

Agregó que no se niega a utilizar cubrebocas, pero sí considera que usar uno de los que vende el ayuntamiento no es protección suficiente.