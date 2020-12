Obispo de Orizaba pide nuevas estrategias contra COVID-19

Un llamado a la coordinación entre autoridades y ciudadanos para hacer frente a la pandemia y tomar algunas nuevas estrategias que permitan salir adelante al país, hizo el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, ante el panorama que se vislumbra en el país con el incremento de contagios en algunos puntos del territorio nacional.

Señaló que hasta ahora es claro que han faltado estrategias para llevar la pandemia, además de que mientras el gobierno va por un lado, los ciudadanos lo hacen por el suyo.

"No hemos colaborado en lo que nos toca en el cuidado de unos y otros. El Papa dice que de una crisis no salimos igual, o salimos mejor o peores. Tenemos que recordar que solitos no podemos salir, porque todos vamos en la misma barca", expresó.

Consideró que es importante que el gobierno escuche a todos, porque nadie tiene la verdad absoluta.

Monseñor Cervantes Merino recordó que se vive una crisis sin precedentes en donde se debe hacer camino juntos, valorando las opiniones de todos, escuchándolas y respetándolas, sin descalificaciones a priori.

Reconoció que ya se están tomando medidas en el centro del país para restringir algunas actividades y están próximas las festividades de la Navidad y Fin de Año, pero no se debe perder la esperanza y sí hacer conciencia para que todos se sigan cuidando.

El obispo de Orizaba fue entrevistado al término de la sesión solemne de Cabildo en donde se hizo entrega de un reconocimiento a los ciudadanos distinguidos en el marco del Día de Orizaba.