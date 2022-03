Obispo de Córdoba reprueba violencia ocurrida en partido de futbol, en Querétaro

El obispo de Córdoba, monseñor Eduardo Carmona Ortega, reprobó los hechos de violencia que se presentaron durante un partido de futbol en el estado de Querétaro.

"Desde luego hay un rechazo contundente a la violencia. Si no queremos la violencia grande como la de Ucrania, Rusia, no consintamos la violencia pequeña. No podemos aceptar esos comportamientos", expresó.