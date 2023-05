Desencanta a ciudadanos de Orizaba nulo trabajo de diputados y regidores

Un desencanto es el que prevalece en la región de Orizaba con los representantes populares que se dicen de la Cuarta Transformación, pues en las luchas de la población están ausentes, consideró el luchador de izquierda Miguel Hermenegildo Cortés.

Mencionó que ni la diputada federal Corina Villegas Guarneros ni la diputada local Itzel López parecen ver u oír lo que pasa en Orizaba y sus alrededores.

"No ven ni oyen las anomalías y atropellos de que son objeto los ciudadanos en el municipio de Orizaba. Yo se los hecho ver en las redes y se molestan, creen que está uno en contra de ellas o que estoy agrediéndolas por ser mujeres, no es cierto, todos somos iguales ante la ley", apuntó.

Destacó que pueden ser diputadas, diputados o diputades pero tienen la obligación de representar los intereses de los ciudadanos de los distritos que los eligieron.

Añadió que tampoco se sabe de su trabajo legislativo, que no es sólo ir a votar lo que les propone el gobernador.

Sin ayuda en Orizaba

Agregó que lo mismo sucede con los regidores que se dicen de oposición en Orizaba, porque tampoco han ayudado en nada a la población.

Mencionó que por ejemplo los ex regidores de Morena en la pasada administración, cuando se llevó a cabo el Cabildo en el que se decidió derrumbar el edificio sindical de los ex trabajadores de la ex fábrica de Cerritos votaron a favor, siguiendo sus intereses personales, no de la gente, y los de ahora "siguen igual de agachados", votando todo lo que les dice el alcalde.

Urgió a los regidores a que recuerden que representan al pueblo, no a un presidente municipal ni a sus intereses personales.

Agregó que el reclamo no es sólo suyo, sino que hay muchas personas que se hacen eco en las calles.

Consideró que en las próximas elecciones la población debe tener mucho cuidado por quién vota, pues el hecho de que se presenten por un partido o con los postulados de un partido, no implica que los seguirán.