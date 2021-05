nuevo_parque_medieval_para_orizaba,_propone_diez

Adelantó que ya cuenta con tres posibles lugares para su edificación, y de ganar, el próximo 15 o 20 de junio estará presentando la maqueta.

"Es un proyecto muy completo para ratificar al mejor Pueblo Mágico de la República Mexicana y la mejor ciudad turística, con este complemento creo que se podrían crear muchos empleos, ya lo venimos trabajando, lo estábamos planteando con Rojí (López). El problema de la pandemia hizo que se frenara todo el desarrollo, no nada más en Orizaba sino en México en general y pues a él ya no le daba tiempo, entonces no queríamos que se tirara a la basura y mis amigos me animaron a que volviera a intentar solicitar el voto de los ciudadanos y en caso de que llegue realizarlo".

Diez Francos afirmó que de llegar a la alcaldía, el 2 de enero del 2022 estará arrancando la construcción.

"Este proyecto que se llama Casa Vegas no tiene nada que ver con Las Vegas, Las Vegas es un lugar de juego y de vicio, este proyecto si acaso va a haber un poquito de vicio con una casa de la cerveza con música y con cosas alemanas de la época medieval y un pequeño casino para niños en donde se van a ir a divertirte y a ganar una feria, un peluche, un juguete en caso de que gane en una carrera de caballitos o algo de eso".

El candidato subrayó que tal y como los demás atractivos de la ciudad, será autosustentable y gratuito, además de que con ello se trabajará para que lleguen a la ciudad cerca de 10 festivales de talla mundial; "para que los mismos orizabeños se diviertan pero al mismo tiempo que se diviertan vengan muchísimos visitantes en todos los aspectos; música en ojo de agua, un festival canino, exposiciones, gastronomía, entonces tenemos 10 festivales de talla internacional que crearán mucho empleo y que harán que vengan muchos visitantes".

