Nuevo grupo mixto en Congreso será "la verdadera oposición": Héctor Yunes

La diputada Montserrat Ortega Ruiz se sumó a los priistas Ana Rosa Valdés Salazar y Héctor Yunes Landa para formar el grupo legislativo mixto "Veracruz nos une", cuya creación fue notificada a la Secretaría General del Congreso local.

"El grupo mixto ´Veracruz nos une´ ya fue entregado. Esto tiene un fundamento legal", señaló Yunes Landa, quien explicó que la integración cumple con el artículo 17, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

"Lo tenemos muy bien revisado. Se entregó hoy y lo revisará la Secretaría General para que en la próxima sesión del 27 se haga del conocimiento del Pleno", agregó.

El grupo tendrá una coordinación rotativa. "Diez meses lo coordinará la diputada Montserrat, diez meses Ana Rosa y otros diez meses un servidor. Quien coordine será el portavoz del grupo", detalló.

También te puede interesar... Álvarez Máynez lanza dardo: Cuitláhuac robó, mintió y traicionó a Veracruz

Yunes aseguró que la nueva bancada marcará una diferencia en la LXVII Legislatura. "Este va a ser el mejor grupo parlamentario del Congreso y va a ser la verdadera oposición", afirmó.

Dijo que Ortega y Valdés "son valientes, saben levantar la voz, pero son muy respetuosas. No he escuchado de ellas una expresión que lastime o una mentira como argumento de debate".

También extendió una invitación a otros exmilitantes del PRI para sumarse. "Están invitados. Ya los invité formalmente. Todos son bienvenidos. Con ellos podríamos tener mayoría absoluta", ironizó.

También te puede interesar... Se desmorona Grupo Legislativo del PAN; confirman renuncia de diputada a la bancada

DEFIENDE HOMENAJE A FIDEL

Sobre el homenaje previsto al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, Yunes defendió la iniciativa y cuestionó a la presidenta del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro. "La imprudencia no es hacerle un homenaje a Fidel; la imprudencia es con la que se maneja ella", dijo. "No creo que se le haya olvidado el reglamento, es que no lo conoce".

Aseguró que el acto no tendrá tintes partidistas. "Se planteó que se desvistiera de temas políticos e ideológicos, con el fin de que todos pudieran participar", explicó. Señaló que incluso se propuso una guardia de honor de legisladores de oposición.

Reconoció haber tenido diferencias con Herrera Beltrán. "Yo voté en contra de la bursatilización y lo hice desde tribuna. Eso me costó diferencias con él", recordó. "Pero eso no me impide reconocer que hizo un gran trabajo como gobernador".

"Fidel, como cualquier político, fue de luces y sombras. Pero tuvo un foco de luz muy brillante", remató.