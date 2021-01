Nuevamente suspenden audiencia de ex policías de Poza Rica

Por quinta vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) suspendió la audiencia de reposición de sentencia condenatoria para ocho ex policías municipales acusados por el delito de desaparición forzada en contra de tres jóvenes, ocurrida en Papantla hace casi cinco años.

La tarde de este 7 de enero, personal de la Ciudad Judicial de Papantla canceló el proceso que se tenía programado para emitir una nueva sentencia contra los ex elementos por su probable participación en la desaparición de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo.

Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel, declaró que en esta ocasión las autoridades postergaron la audiencia debido a que la fiscal quinta se enfermó y la incapacitaron, aunque dejaron como encargada a la fiscal segunda, Lugarda Torres Muñoz; sin embargo, se negó a continuar con el procedimiento.

Ante ello, solicitó una prórroga para documentarse y tener acceso al expediente con la intención de ser imparcial en el veredicto final. La audiencia de juicio fue reprogramada para el próximo miércoles 13 de enero a las 10:00 de la mañana.

"La fiscal dijo que no estaba apta para desarrollar el juicio porque no está empapada en el caso. La que tenía que atender hoy se enfermó ayer y no se presentó", expuso la madre de una de las víctimas.

Mientras tanto, los ex policías municipales Higinio "N", José Luis "N", Rufino "N", Benito "N", Reyes "N", Mauro "N", José Luis "N" y el ex inspector de esa corporación, Bernardino "N", fueron regresados al Centro de Reinserción Social.

Los ocho involucrados son acusados de haber participado en la persecución, detención y desaparición forzada de Alberto Uriel, Luis Alberto y Jesús Alan, ocurrida el pasado 19 de marzo del año 2016. Presuntamente fueron entregados a la delincuencia organizada.

En marzo del 2018, la FGE los declaró culpables por el delito de desaparición forzada y los condenó a 30 años de prisión, además de un pago por reparación del daño de 292 mil 160 pesos a los familiares

En noviembre del 2019 la juez de enjuiciamiento del distrito de Papantla ordenó la reposición del proceso, motivado por el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia condenatoria.