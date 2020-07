Nueva protesta de médicos; acusan falta de insumos en IMSS Orizaba

Médicos especialistas, enfermeras y trabajadores del Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, protestaron y bloquearon la avenida Oriente 6, exigiendo insumos, materiales y más personal para poder enfrentar la pandemia del COVID-19.

En punto de las 09:15 horas más de 200 trabajadores de la salud se apostaron sobre la calle Real, bloqueando ambos carriles para exigir ser atendidos, ya que afirmaron están trabajando en deplorables condiciones.

"Queremos equipos de protección, es simplemente lo que estamos pidiendo, sobre todo en las guardias nocturnas porque estamos arriesgando la vida, ya hemos perdido a tres compañeros por COVID-19, el más reciente Gustavo, una persona muy trabajadora y a pesar de que dijo que él se sentía mal y pidió que lo sacarán del área covid las autoridades lo metieron y ahí están las consecuencias".

Revelaron que no hay personal médico, por lo que una enfermera de piso llega a atender hasta 12 pacientes con hasta tres intubados, mientras que un doctor llega a atender hasta a 54 en un turno y con los materiales de protección mínimos.

"Si nuestro compañero Gustavo que utilizaba todo el equipo de protección personal se contagió, imagínese a nosotros que nos quieren meter con el equipo más básico, y si nos negamos a entrar nos amenazan de que nos van a poner falta y con cierto número nos pueden ´dar las gracias´".

Manifestaron que de un mes a la fecha no cuentan con jabón "ni para lavarse las manos; no hay agujas, no hay cinta adhesiva para colocar sueros, nos dan un cubrebocas desechable y ahora ya no nos quieren dar los overoles.

"Nos amenazan que si no entramos nos van a poner falta cuando no hay las condiciones para el ingreso; los baños y las regaderas son un asco, están sucios y cuando se baña uno para poder retirarse toda el agua se regresa, terminamos en medio de aguas negras".

Los sindicalizados dijeron que tienen conocimiento de que todo el material que utilizan ha sido donado, por lo que se preguntan el por qué el Instituto se niega a otorgarlo.

"Pedimos a la gente ser consciente y haga uso del cubrebocas, que no salga de sus casas y que no deje las medidas de protección porque si no esto se va a volver todavía más incontenible; de por sí ya estamos teniendo muchos pacientes y muchas defunciones; desgraciadamente esta enfermedad está así".

Alrededor de las 09:40 horas arribó el cuerpo de Gobierno de la Delegación Veracruz Sur del IMSS, quienes exhortaron a los trabajadores a sostener una reunión con la delegada Célida Duque Molina en el auditorio del hospital, lo que fue rechazada por los trabajadores ya que solicitaban la presencia de su dirigente sindical.

Posteriormente llegó el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en su Sección IV, Juan Carlos Perzabal Castillo, quien diálogo con los inconformes, respaldó el movimiento e invitó a sostener una reunión con las autoridades; incluso les dijo que el presidente municipal "ya había mandado a traer la Guardia Nacional" para el desalojo de la vía de comunicación.

"No van a salir, tenemos que entrar, no hay otra forma, no va a salir nadie, esa es la verdad, porque esto se tiene que resolver allá adentro y no van a salir; ahorita ya el presidente municipal ya está girando instrucciones para pedir hasta la Guardia Nacional, pero qué necesidad".

Los protestantes, previo a su ingreso, hicieron de conocimiento la falta de personal, medicamentos y de equipos de protección personal, además de estar sufriendo acoso y maltrato laboral, a lo que el dirigente dijo que todo eso se tenía que exponer ante las autoridades, por lo que todos ingresaron al hospital, culminando así la protesta en las afueras del nosocomio.