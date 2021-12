"Nos vamos con la frente bien en alto": Raúl Hermida Salto

En el periodo 2018-2021 la administración municipal cedió más de 70 títulos de propiedad a escuelas, un hospital y al Cereso, que tenían más de 40 años sin ellos.

El presidente municipal de Cosamaloapan, Raúl Hermida Salto, presentó su Cuarto Informe de Labores, en el que destacó la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la realización de obras de impacto social, educativo, seguridad y de salud.

El alcalde destacó la realización de 161 obras durante su periodo, con una inversión de 229 millones de pesos.

"Gracias, pueblo de Cosamaloapan, hicimos lo que estuvo en nuestras manos, logramos lo que pudimos lograr [...] a pesar de todas las adversidades nos vamos con la frente bien en alto; salimos como salen los toreros: por la puerta grande [...] No debemos salarios, no debemos aguinaldos, no endeudamos la administración, saneamos las arcas municipales", destacó.

En entrevista, Hermida Salto destacó que entre las obras que marcaron su administración se encuentra la instalación del Módulo para la Atención de Enfermedades Respiratorias y Febriles, que con la ayuda del doctor Arturo Mora, puso al municipio como ejemplo a nivel internacional en el manejo de la pandemia de covid-19.

Que 700 familias de las zonas rurales y urbanas tengan un cuarto dormitorio es otro de los avances que logró su gobierno para mitigar el rezago social en el municipio. 74 de ellos se construyeron en las comunidades de Paraíso Novillero, El Bosque, Ex Carolina, Palenque y la cabecera municipal.

Los 36 domos que fueron construidos en las escuelas, destacó Hermida Salto, son funcionales ahora para que los alumnos tomen clases al aire libre y con ello disminuyan el riesgo de contagio de coronavirus.

Dos de los techos escolares se construyeron en 2021 en la primaria Justo Sierra de Plan Bonito km20 y el jardín de niños Encarnación Ocampo, con una erogación de casi 2 millones de pesos.

La donación de predios municipales también fue otro pilar significativo en la administración de Raúl Hermida Salto.

En la administración saliente fueron donados 4 mil 135 metros cuadrados al Centro de Reinserción Social Morelos, que operaba sin escrituras propias desde hace poco más de 40 años.

Así como 2 hectáreas para la instalación del cuartel general de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los más de 70 títulos de propiedad con cédula catastral, plano y acta de cabildo que entregaron a escuelas de las zonas urbana y rural, otorgaron 5 mil 400 metros cuadrados de áreas de prácticas y 943 metros cuadrados en dormitorios al patronato de la Universidad Filadelfia de México, ubicada en la congregación de Ciudad Alemán.

A más de 60 años de operar sin título de propiedad, el Ayuntamiento de Cosamaloapan donó 4 mil 815 metros cuadrados al organismo público descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz, Hospital Regional "Doctor víctor Pitalúa González.

El presidente municipal informó que construyeron 7 dispensarios médicos y se rehabilitaron dos. También adquirieron 3 ambulancias que quedan equipadas para atender emergencias.

La administración de Raúl Hermida Salto invirtió 90 millones de pesos en infraestructura carretera, así como la pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico.

Además, de las múltiples obras de dragado para mitigar riesgo de inundaciones y generación de focos de infección, este año el Ayuntamiento de Cosamaloapan pavimentó 134 mil metros cuadrados de calles y más de 14 kilómetros en caminos rurales.

En la comunidad Gabino Barreda y la cabecera municipal se realizaron 6 obras con una erogación superior a los 7.5 millones de pesos; se pavimentaron 5 calles con concreto hidráulico (15 mdp), revistieron las calles en la comunidad Gabino Barreda (2 mdp) e invirtieron 800 mil pesos para la ampliación de guarniciones y banquetas en la colonia El Arenalito.

Gastaron cerca de 2.5 millones de pesos para la rehabilitación del alumbrado público en el boulevard Miguel Alemán.

Raúl Hermida Salto enfatizó que el proyecto del alumbrado público total de Cosamaloapan y saneamiento sanitario quedan pendientes e invitó a la próxima administración municipal para que dé seguimiento a las obras en beneficio de la población.

En el marco de su Cuarto Informe de Labores, los empleados municipales agradecieron su gestión y recibió nueve reconocimientos por parte de instituciones educativas.

"Muchas gracias por la confianza que me dieron. Seguiré en Cosamaloapan para servir a mi pueblo, seguiré desde la trinchera en la que me necesite mi pueblo."