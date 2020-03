Mujeres de Orizaba se rebelan contra la violencia y se suman a protestas

Cerca de un mil de mujeres integrantes de diversas asociaciones civiles y colectivos que conforman el Movimiento Marea Verde Altas Montañas, así como trabajadoras, estudiantes y ciudadanía en general, este domingo marcharon por las principales calles de la ciudad de Orizaba, afirmando que este día no hay nada que conmemorar cuando las están matando en el país como en la entidad veracruzana, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Minutos previos a la marcha y con el objeto de mostrar su inconformidad contra la violencia de género en diversas ciudades de Veracruz, las féminas llevaron a cabo el performance el “El Violador Eres Tú” en las escalinatas de la entrada principal del Poliforum Mier y Pesado.

"El Día Internacional de la Mujer Trabajadora debería de conmemorarse por su lucha y por su participación dentro de la sociedad, y no con más violencia como la que estamos pareciendo", así lo afirmó la integrante del Movimiento, Luz María Reyes Huerta.

La activista señaló que durante estos últimos meses la violencia feminicida se ha visto desatada, no solamente en la zona centro del Estado de Veracruz sino en todo país.

"La exigencia es un alto a la violencia feminicida. Hoy durante está conmemoración tan significativa para las mujeres, lo hacemos exigiendo y marchando, y hacemos patente a todos los Gobiernos que queremos seguridad y que queremos vivir una vida libre de violencia", dijo.

"De la violencia que la mujer sigue percibiendo en sus hogares y en centros laborales hay mucho silencio. El llamado a las estudiantes que denuncian tendederos este acoso de las que están siendo objeto. La violencia ya está tan normalizada que de repente nadie alzaba la voz, se les hacían normal que los profesores las acosaran, se les hacía normal que los maridos pegaran".

Reyes Huerta aseguró que el Paro Nacional "El Nueve Nadie se Mueve" a desarrollarse el día de mañana 09 de Marzo, dijo que no es algo nuevo, "Es algo que se viene proponiendo desde 1975 cuando es decretado el Día Internacional de la Mujer, pero desgraciadamente muchos partidos han querido utilizar este movimiento para jalar agua a su molino, sin embargo esto evidentemente se cae sólo es de risa, de repente ver que ese partido hoy quiere tomar la lucha feminista cuando siempre ha estado en contra de los reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos específicamente de las mujeres".

En punto de las 12 del día, la marcha partió del Poliforum Mier y Pesado, sobre la calle Oriente 6, Poniente 7, posteriormente subió por la Sur 8 para pasar por el Palacio Municipal sobre la Calle Colon y terminar en las inmediaciones del Parque Castillo del primer cuadro de la ciudad de Orizaba, donde las mujeres hicieron el depósito sobre el piso de las pancartas que portaron y llevaron a cabo un mitin.

Cabe señalar que a esta marcha se sumaron desde profesoras, obreras, trabajadoras sindicalizadas de Telmex, estudiantes y amas de casa, quienes portaron pantarcas que decían: "Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo"; "El machismo mata"; "En Orizaba las mujeres y niñas nos unimos a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito"; "Si un día desaparezco.. abracen a mi mamá"; "Vivas nos queremos"; "Se Mujer es sinónimo de valentía"; "Somos la voz de las que ya no están, justicia"; "Estoy aquí por las que ya no están"; "Luchar hoy para no morir mañana"; "Si te cansa que hablemos de machismo imagina sufrirlo cada día, se va a caer ni una menos"; "No hay un feminismo Simone muchos, el feminismo eficaz tiene que luchar contra la homofobia, la explotación de clase, raza y género, el capitalismo y el imperialismo"; "En las calles queremos ser libres, no valientes"; "Porque se escandalizan por las que luchan y no por las que mueren".

Así como: "No deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas"; "El feminismo me enseñó que calladita No me veo"; "Las paredes se limpian las niñas no vuelven #Fátima #NiunaMas"; "Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez".

Es de mencionar que durante la marcha, las mujeres colocaron pañuelos verdes en el monumento de Si a la Vida, además de teñir de rojo el agua de la fuente del Parque Castillo.