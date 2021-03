No voy a rebajarme a sus términos: CGJ sobre Fernando Yunes

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que respeta su envestidura así como la del alcalde porteño y por ello se negó a responder los señalamientos que surgieron a partir de la vacuna que recibió la suegra de Fernando Yunes Márquez.

"No puedo contestar en los términos que él lo hace. Tengo que cuidar la envestidura de él y debe prevalecer el diálogo respetuoso; yo sí lo respeto y mi envestidura me obliga a no rebajarme a los términos en los que él se expresó".

Cabe recordar que la semana pasada el Gobernador señaló que el familiar de un alto funcionario había utilizado influencias para falsificar documentos de residencia a fin de ser vacunado.