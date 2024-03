"No te equivoques, Pepe, la corrupción y los narcogobiernos no volverán": Gómez Cazarín

Desde una mesa en el tradicional café de La Parroquia, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín advirtió a los Yunes y a su candidato a la gubernatura que los tiempos de la corrupción y los narcogobiernos del PRIAN simplemente no volverán a Veracruz ni a México.

Y exhortó a los diferentes actores que respaldan a la oposición buscar en Miami, Nueva York e incluso en Europa los departamentos, residencias y las cuentas millonarias, fruto de la corrupción del pasado, de quienes hicieron sus fortunas a través de la política, porque nunca han tenido otro trabajo.

"Si quieren investigar a corruptos, si quieren enterarse de algo así, está fácil, sigan su rastro en esos lugares, ahí encontrarán todo lo que se han robado durante muchos años", enfatizó.

El legislador morenista lamentó que Pepe Yunes exprese ante medios que no ha visto la corrupción del pasado, al tiempo de cuestionarle si no vio las maletas llenas de dinero que entre legisladores federales circularon para aprobar la reforma energética.

En este tradicional café porteño Gómez Cazarín le reiteró a Pepe: no seas llorón y ponte a trabajar; no te confundas, los de este lado (4T) sí trabajan, tú no has llegado a tu oficina (La Parroquia).

"Pepe no ha venido a trabajar hoy -dijo- ni los demás, quién sabe, han de estar durmiendo o me imagino que ya vieron la "Mañanera" y por ello se les hizo tarde, porque tenían que ver lo que dijo el Presidente", expresó, en referencia a la "Mañanera" que dio desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos este viernes el mandatario federal.

Y en esa emisión, el Ejecutivo reiteró su defensa a Rocío Nahle, evitando citarla por su nombre por encontrarse en tiempo electoral.

"Esa persona a la que se le quiere hacer mal por la temporada. Por lo que yo sé, y me consta, esa persona (Nahle) es honesta. Como yo soy de aquí, pues no le voy a desear a mi pueblo querido que vuelva a pasar lo que ya sufrieron. Para refrescar la memoria ahí está una foto de Calderón, Javier Duarte y Genaro García inaugurando el reclusorio de Papantla", respondió a pregunta expresa de los medios de comunicación.

Y los exhortó a buscar las grandes mansiones y yates que hay en Veracruz y Boca del Río; también, los departamentos en el extranjero de quienes malgobernaron a Veracruz.