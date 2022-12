No soy hipócrita; alcalde de Hueyapan durante Informe de labores (+Video)

Juan Gómez Martínez, presidente municipal de Hueyapan de Ocampo, afirmó que su gobierno no es un gobierno hipócrita, que dice querer a Hueyapan de Ocampo y luego no lo demuestra.

Transparencia

Al dar a conocer el estado financiero de su gobierno y las obras realizadas; el primer edil del Ayuntamiento pidió a los presentes seguir teniendo confianza en El, mes aun hay Juan Yona para rato.

Ante un auditorio lleno, y con la presencia de varios diputados locales entre los que estaba su hijo, Juan Javier Gómez Cazarin, coordinador de la Junta de Coordinación Política, llamó a los agentes y sub agentes municipales a no meterse en problemas con la gente, que los problemas no traen nada más que dificultades.

A ellos les dijo que se cumplirán sus promesas de llevar obras a cada una de sus comunidades y aseguró que "esto apenas comienza.

En su informe dijo que se han roto los récords de obras realizadas en el municipio y que el próximo año habrán más.

Anunció que el Gobierno federal retornará la Guardia Nacional de Hueyapan de Ocampo, lo que servirá para dar una mayor seguridad.