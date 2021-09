César Sebastián Rosas Jiménez, activista de los derechos humanos en la región de las Altas Montañas, mencionó que entre la población se sabe de al menos 50 personas que han enfermado de dengue y "son casos comprobados", mientras que no ven que se tomen acciones por parte del ayuntamiento.

"No hay fumigación, no se ha descacharrizado, no se hace nada; entonces los ciudadanos estamos preocupados por esa situación, queremos que las autoridades de salud volteen la cara a este municipio y vengan a llevar a cabo algunas acciones de fumigación o descacharrización", apuntó.

Rosas Jiménez señaló que ya no quieren más víctimas qué lamentar, pues el COVID-19 pegó mucho a este municipio y causó varias víctimas, como el propio presidente municipal, por lo que ahora esperan que la Secretaría de Salud verifique cómo está la situación en este lugar y se tomen las acciones para preservar la integridad de la gente.

Mencionó que la población tiene la mejor disposición de colaborar en lo que les corresponde, por ejemplo sacar los cacharros de patios y techos y evitar en lo posible los criaderos.

Indicó que Coetzala es un municipio pequeño, pero necesita del apoyo de las autoridades en este caso, sobre todo porque se están confundiendo los síntomas entre dengue y COVID-19.