No me voy a involucrar en el tema de Rogelio ´N´: Cuitláhuac

"No me voy a involucrar, no me pienso involucrar y que se proceda conforme a derecho", sostuvo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el caso de Rogelio "N", exsecretario de Gobierno detenido recientemente en Tuxpan.

Afirmó que será respetuoso y aclaró que él no inició la denuncia; "es una denuncia que se hizo pública hace más de dos años y la administración anterior (Fiscalía General del Estado) a la que correspondía, no hizo nada, ni siquiera por noticia criminal que es una de sus obligaciones".

Manifestó que ahora, cuando ya existe una denuncia formal, tiene que atender la Fiscalía y más porque está dirigida por una mujer interesada en atender los casos de violencia contra las mujeres, y no iba a ignorar esa denuncia, independientemente si son tiempos electorales o no.

El Gobernador cuestionó por qué quieren involucrar al ejecutivo si la denuncia la hizo la víctima; "que digan claramente, ¿están defendiendo la agresión a una mujer, nada más porque es o fue exfuncionario de alto nivel?, Pues que mal están, entonces no han escuchado las voces de las mujeres reclamando en las calles".

Concluyó que debe ser el juez quien dictamine la sentencia que corresponde y no tiene por qué politizarse, "y qué bueno que hay una mujer ahora que sí atendió lo que el anterior fiscal ignoró".