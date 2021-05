no_me_mueve_el_poder_ni_soy_un_corrupto,_sostiene_ahued

"No me anima el poder por el poder, no me anima el recurso público que se administra para beneficiarme, no soy corrupto", afirmó el candidato a la alcaldía de Xalapa por la alianza "Juntos Haremos Historia", Ricardo Ahued Bardahuil .

Remarcó que no ha visto la administración como beneficio personal pues para él lo mejor será dedicar lo que tiene, su salud y vida a la ciudad.

PUBLICIDAD

"Ayer me preguntaban por qué dejaba el senado y bajaba a buscar una candidatura a presidente municipal, no entendí eso, lo único que sí entiendo que si defender el problema de las colonias, el drenaje, el agua, el pavimento, el empleo, me rebajo hoy, mañana y el resto de mi vida por Xalapa".

Noticia Relacionada Ricardo Ahued encabeza Marcha de la Unidad en Xalapa

Sobre la marcha de este domingo que congregó a miles de personas, insistió en que no se forzó a nadie pues quien participó lo hizo con toda libertad.

"No se engan~en, nosotros no forzamos venir a nadie, eso de que el gobierno esta´ obligando a los trabajadores a participar no es cierto, si fuera cierto que no se dejen, ningu´n subordinado puede estar expensas a que los inviten, eso no lo permitimos, no lo toleramos, asi´ que todos vienen por su propia libertad, a participar con alegri´a en esta caminata por la unidad y por la paz", destaco´.

PUBLICIDAD

El candidato de Morena afirmo´ que cada vez ma´s gente se suma a su campan~a, miles y miles de habitantes de la capital del estado caminan por su voluntad junto a e´l en las calles durante sus recorridos para escuchar sus propuestas y externarle su apoyo.

Aclaro´ que las miles de personas que participaron en esta caminata no son "acarreados", sino ciudadanos que esta´n a favor de un gobierno de unidad.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD