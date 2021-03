'No hay riesgo de quiebra técnica en la UV', asegura rectora

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, indicó que en estos momentos las finanzas de la institución son buenas y descartó que haya alguna deuda, mucho menos que esté entrando a una quiebra técnica.

"Es un error, porque no es un préstamo lo que nos dio la Legislatura, fue un aumento presupuestal para pagar el adeudo, ahí fue un tema de la visión estratégica del gobierno de Veracruz, del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco", expuso.

Estos funcionarios, mencionó, establecieron un mecanismo, el contacto y la gestión directa con el SAT y se trató de una estrategia de aumento de presupuesto a la UV pero no es un adeudo para la institución, por lo que actualmente están con finanzas sólidas por primera vez en la institución.

Comentó que el monto que se debía cuando llegó a la Rectoría en 2013 era de alrededor de 900 millones de pesos, pero con multas y recargos creció significativamente hasta unos mil 600 millones de pesos, por eso se pagó en dos periodos de tiempo y el adeudo que guardaba el gobierno para la institución se lo pagó y con eso la UV pagó al SAT.

Mencionó que fue un periodo crítico en donde no se dejó de pagar a los trabajadores pero no se pudo pagar el ISR de ellos, entonces el adeudo se reconocía, pero no estaban en posibilidad de cubrir.

Agregó que hoy no se debe nada al SAT y le tocará entregar una institución con finanzas sanas y sólidas.

ASUNTO DE CUBANOS SE DENUNCIÓ AL NO SABER DE ELLOS

En otro tema, sobre la huida de tres estudiantes cubanos a Estados Unidos, la rectora indicó que ellos lo que hacen es denunciar cuando no se tiene información de algún estudiante o académico.

Consideró que esa es responsabilidad de la institución y por ello denunciaron su desaparición, luego se supo que habían tomado la decisión de irse a Estados Unidos.

"Son sus vidas, lamentamos que no se hayan dado de baja en la Universidad y que no hayan avisado a Conacyt, porque eran becarios de Conacyt, eso sí es lamentable. Que cada quién tome su decisión de vida es muy su derecho, pero cuando uno ingresa a una institución tiene un deber con la institución", apuntó.

Ladrón de Guevara consideró que también es lamentable porque le quitaron la oportunidad a tres jóvenes que bien lo pudieron haber aprovechado.

Agregó que no hay forma de blindarse contra este tipo de acciones porque los estudiantes son mayores de edad y tienen libre albedrío.

LAMENTA RECTORA BLINDAJE DEL PALACIO NACIONAL

Sobre el blindaje en Palacio Nacional, Ladrón de Guevara lamentó esa situación, pues consideró que las feministas que están gritando y rayando paredes están denunciando una situación de violencia contra las mujeres que debe parar.

"Yo, como arqueóloga, soy cuidadosa del patrimonio arqueológico, histórico y cultural y siempre lamento cuando hay patrimonio que se destruye, pero en este caso, con toda franqueza, la vida de una mujer vale mucho más que el patrimonio arqueológico, artístico y cultural y los feminicidios no han parado", expuso.

La rectora de la UV expresó su apoyo a ese llamado a que acaben los feminicidios y la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.