No hay reportes de amenazas contra candidatos de Morena: Ramírez Zepeta

El dirigente estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, rechazó que aspirantes de su partido estén siendo amenazados, como lo han denunciado partidos de oposición, y sostuvo que mantienen la confianza en las instituciones de seguridad.

"Ya lo ha expresado la ciudadana gobernadora. Nosotros como partido político tenemos confianza en las instituciones de seguridad, vamos a seguir trabajando, son la oposición los que está comentando, de que no hay condiciones", dijo.

En conferencia en el Congreso local, Ramírez Zepeta señaló que, hasta ahora, ningún morenista ha reportado amenazas. El posicionamiento ocurre tras la renuncia de Elvia Merlín Castro a la candidatura por la Alcaldía de Cosoleacaque, quien argumentó falta de condiciones para competir.

"Yo no he hablado con ella, lo he expresado anteriormente. No hubo un acercamiento la verdad, por ser una decisión personal que se tomó, ahí sí tendríamos que preguntarle directamente a ella", respondió el dirigente.

Merlín Castro fue seleccionada mediante encuesta, pero no asumió formalmente la candidatura. "Hasta el día de hoy no conozco a la compañera, ganó la encuesta, pero antes de que tomara la decisión de tomar protesta como promotora pues ya no se pudo", agregó.

GOBERNADORA APOYA CON SEGURIDAD

Ramírez Zepeta estuvo acompañado por el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, y por el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, quien recientemente se incorporó a Morena.

Aseguró que continuarán con los recorridos de organización territorial. "Estamos trabajando bien, un servidor va a empezar los recorridos con nuestros promotores para seguir trabajando a ras de suelo y en territorio", afirmó.

Dijo además que los aspirantes que soliciten medidas de protección podrán acceder a ellas. "Lo ha expresado la propia gobernadora. Si algún aspirante a la candidatura, hombre o mujer, desea algún tipo de seguridad, está en las condiciones para brindar seguridad".