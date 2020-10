No habrá propaganda política en centro histórico de Orizaba

En sesión de Cabildo, en Orizaba fue aprobada con el voto de calidad del alcalde Igor Rojí López la medida que restringe la colocación de propaganda política en la ciudad en cualquier de sus modalidades visible al público.

Los votos a favor de esta prohibición fueron los del presidente municipal, así como de los regidores primero y segunda, Emmanuel Gómez García y Ana Teresa Herrera, respectivamente, quienes argumentaron que ha costado mucho tener un orden en la ciudad "y a los ciudadanos les gusta así", por lo que de iniciar la relajación de medidas sería contraproducente, además de que independientemente de la preferencia política la gente se opone a que se llene la ciudad de publicidad.

En contra de esa propuesta votaron los regidores tercera, cuarto y quinto, Rocío Sosa Luna, Francisco Valdivia y Francisco Aguilar.

El regidor Francisco José Aguilar Ramírez mencionó que con ello se violan los derechos humanos y se sentará un precedente en ese tema.

Propuso buscar el acercamiento con los partidos y concertar en torno a este tema.

La regidora Rocío Sosa consideró que no hay congruencia, pues algunas cosas las permite el ayuntamiento de manera particular, como los permisos para anunciar eventos, pues no se le permiten a un ciudadano en un punto pero sí se le permite a AOPAC.

Por su parte la síndica Aracely Reyes Abarca se abstuvo, aunque en la discusión que se tuvo de manera previa en su discurso se mostró a favor de regular la colocación de propaganda.

A su vez, el alcalde Igor Rojí destacó que hay bardas en la ciudad que se han pintado para promocionar la imagen del Pueblo Mágico y son recursos de los ciudadanos, pero si se autoriza la pinta de propaganda política todos los partidos comenzarán a hacer lo mismo y una situación similar pasará si no se regula la presencia en espacios públicos.

"Lo que es barda pedimos que lo respeten, en espectaculares los partidos podrán poner su publicad fuera del centro histórico", acotó.

Otros puntos que se tocaron en la sesión fueron la bursatilización, en donde se aprobó la renegociación de los pagos conforme a la propuesta de la Sefiplan, así como la aprobación del reglamento de protección animal.