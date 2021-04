No aplican vacuna vs Covid a personal de salud en Jalapilla

Pese a que el personal de salud que apoya en las jornadas de vacunación en los diferentes municipios ha sido inoculado también contra el COVID-19, en el caso de los trabajadores que atendieron a la población en Jalapilla no fue así, pues la subjefa de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Carmen Romero Trejo, dijo que ese personal no era "indispensable".

Personal de salud, lamentó la decisión de la funcionaria, quien indicó expresamente que no se vacunara a cinco trabajadores, entre ellos a quienes atienden el área de odontología, pese a que su labor es estar en contacto con pacientes.

A pesar de que la instrucción del Ejecutivo federal es aplicar a todo el personal del sector salud la vacuna anti COVID, por decisión de Romero Trejo esto no se hizo, indicaron.

"Por el contrario, esa señora prefirió que se regresaran 74 frascos de vacuna que aplicarla al personal", acotaron.

Sin embargo, dijeron, no es el único caso, pues en el Hospital Regional de Río Blanco este lunes se inoculó contra el COVID-19 a varios dentistas, aunque también quedaron fuera muchos médicos y enfermeras que no han sido vacunados y no los ha llamado.

Lamentaron que en la región de Orizaba los directivos estén "tan mal", pues al parecer en Córdoba ya vacunaron a todos los dentistas y aquí sólo a unos pocos.