Niegan móvil político en crimen de líder del PAN en Astacinga y ex alcalde de Mixtla

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que hay condiciones para que se realice el proceso electoral de este año, en la entidad y que prueba de ello es que ya arrancaron las campañas y no ha habido incidente alguno.

En conferencia de prensa dijo que existen condiciones de seguridad en el estado y que no han tenido reporte de que haya ocurrido algo relacionado con ello.

"Con respecto a las condiciones de seguridad para las campañas a grado tal de que ya arrancaron, no ha habido ninguna situación; los dos homicidios tienen su línea de investigación y están un poquito desligadas de los arranques de campaña, tienen que ver con otras cosas, que sepa todos arrancaron bien las campañas", dijo.

Y es que aseguró que los asesinatos del ex alcalde de Mixtla de Altamirano, Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua, y de la ex candidata a la alcaldía y ex dirigente municipal del PAN de Astacinga, María Guadalupe Reyes Raygoza, no están relacionados con temas políticos y que ambos casos están siendo investigados.

"Se está investigando los motivos del asesinato de las dos personas, una línea de investigación, la más fortalecida, con respecto a la señora no tiene que ver con motivos políticos y el del otro se está indagando con dos líneas de investigación", dijo.

Una vez más subrayó que no habrá impunidad en estos casos, aunque insistió en que la estrategia para dar seguridad en este periodo electoral es brindarlo de manera general para toda la población y no para partidos políticos.

"Decirlo muy claro, no va a haber impunidad, hay quien no lo quiere entender, pero hemos dado muchas pruebas de que damos con los autores materiales y perseguimos a los intelectuales si los hubiere, estamos en eso, no lo vamos a permitir, eso marca la diferencia en todo, no va a haber impunidad, se equivocan quienes piensan que haciendo este tipo de fechorías se saldrán con la suya, serán detenidos y puesto ante la justicia, sin duda; lo que nos lleve de tiempo pero estaremos ras los responsables".