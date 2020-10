Un vecino de la colonia Lomas Verdes denunció público que las autoridades del Ayuntamiento y del DIF municipal le negaron una despensa y apoyos que pidió para realizarle estudios médicos a su esposa que padece una enfermedad en los huesos.

Se trata del señor Gerardo Nolasco Guerrero, de 66 años de edad, quien acudió al Palacio Municipal para pedir ayuda porque su cónyuge Haydeé Hernández Rivera, de 50 años, requiere de una radiografía en su espalda debido a que por falta de cartílagos, sus huesos se están pegando.

A su edad, él se dedica a vender lapiceros, dulces y otros artículos en la vía pública de la ciudad para reunir el sustento diario, y juntar para los gastos médicos que requiere su esposa.

La señora presenta deformaciones en su columna vertebral, por lo que como beneficiario del "Seguro Popular", acudió al Hospital Regional de Poza Rica, pero los trabajadores le negaron la atención clínica con argumentos de que el programa de cobertura médica ya no existe.

Su esposa también necesita de unas medicinas, frascos de aceite de cartílago de tiburón. La pareja proviene de la ciudad de Xalapa, pero desde hace cuatro años radican en la colonia Lomas Verdes, sólo que no han actualizado sus credenciales de elector con su nueva dirección domiciliaria.

Pero los empleados municipales de la dirección de desarrollo humano y social, así como del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, les niegan los apoyos argumentando que por no ser vecinos del municipio, no les pueden beneficiar con la despensa o para los gastos médicos.

"Me han negado los apoyos argumentándome que como soy de aquí de Poza Rica, que mi credencial no es de aquí. He ido al DIF, pero igual me han negado el apoyo. Yo los puedo llevar al hospital y presentarle al médico que atendió a mi esposa. No miento, necesito el apoyo", expuso el adulto mayor quien aseguró que desde hace cuatro años residen en esta ciudad petrolera.

Al declarar públicamente ante los medios de comunicación, una empleada de política regional le pidió que pasara a las oficinas municipales para nuevamente, pedir el apoyo social. El señor Gerardo Nolasco subió al segundo piso del ayuntamiento para dialogar con las autoridades locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).