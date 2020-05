Niega Alcalde de Orizaba muerte de animales en Paseo del Río

El alcalde Igor Rojí López descartó la muerte de cualquier animal del Paseo del Río, como se viene rumorando a través de redes sociales y señaló que 90 por ciento de lo que se dice ahí es mentira.

"El 90 por ciento de los comentarios en redes sociales son falsos, yo sí les pido, les contesto lo que gusten de las cosas reales del ayuntamiento que informamos de alguna manera oficial, hasta hoy, con todo respeto, no nos podemos estar preocupando por estar respondiendo chismes", indicó.

Mencionó que el ayuntamiento está ocupado en estos momentos cuidando la salud de la población.

Señaló que en redes sociales están saliendo muchas cosas de gente que está intentando desacreditar lo que realiza el ayuntamiento.

Agregó que hay un departamento que se dedica a la atención de los animales y lo está haciendo y hay personal sindicalizado y de confianza ahí.

NO HA SANCIONADO AYUNTAMIENTO A COMERCIOS NO PRIORITARIOS

Por otra parte, mencionó que el ayuntamiento no ha sancionado a los comercios de giros no prioritarios que están abiertos porque se consideró que mientras mantengan todas las medidas preventivas lo mismo da que esté una pollería abierta que una tienda de lencería.

Sin embargo, mencionó que se conoce que personal de la Secretaría del Trabajo ha acudido a algunos negocios de la ciudad y los ha clausurado.

Descartó que al no ordenar el cierre de negocios no prioritarios el ayuntamiento esté cayendo en alguna omisión, pues el Cabildo tiene atribuciones y autonomía y en este caso se decidió no perjudicar a esos empresarios.

Por otra parte, el alcalde comentó que en el centro de la ciudad se mantendrán filtros y se aplicarán otros en el mercado Zapata, ya que se ha visto que hay introductores que no están respetando las medidas preventivas.