Ni Cabildo de Xalapa sabe nada sobre parquímetros virtuales

Las y los integrantes del Cabildo xalapeño, al momento no tienen información sobre el proyecto de parquímetros virtuales que anunció el alcalde de Xalapa , Hipólito Rodríguez Herrero , dijo el regidor integrante de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad , Pedro Alvarado Hernández .

"Lo que se ha dicho es que primero se tienen que explorar cada una de las propuestas que se tienen, se tendrá que platicar con el cabildo completo y pasar a la aprobación en una sesión de cabildo", abundó.

Asimismo, refirió que deberán analizar cuál será el destino de los recursos que se recauden a través de los parquímetros porque actualmente hay inconformidad y confusión sobre la aplicación del 50 por ciento de lo recaudado en multas de tránsito que le corresponde al municipio.

"Ese es uno de los temas de mayor importancia antes de tomar esta definición porque generará ingresos al ayuntamiento y estos deberán verse reflejados en mejoras de vialidad, al día de hoy no tenemos clara la propuesta del alcalde, yo la conozco a través de los medios de comunicación; sin embargo, no tenemos una propuesta ni siquiera la comisión de tránsito y vialidad y menos la totalidad de los regidores y regidoras", abundó.

Refirió que eso es lo primero que se debe plantear en la propuesta para que se puedan realizar las observaciones pertinentes.

"Cabe recordar que hay algún tema de inconformidad por parte de algunos regidores, en los temas de los ingresos por algún tipo de concepto y que no son utilizados en lo que deberían, prácticamente entran a la tesorería, se van a una licuadora y son utilizados para alguna otra acción y no para lo que debería ser; el convenio dice que debería ser para el mejoramiento de la vialidad, pero hay muchas solicitudes de señalética a las que no se ha dado respuesta", abundó.

