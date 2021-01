Nevadas en Veracruz pintan de blanco al Pico de Orizaba

El Volcán Pico de Orizaba o Citlaltépetl "Cerro de la Estrella" logró pintarse de blanco gracias a dos nevadas que se registraron a los más de 4200 metros sobre el nivel del mar.

"La Nevada que se presenta está a 4200 metros sobre el nivel del mar, la nieve está hasta Sierra Negra y en el Pico de Orizaba la Cara Sur está totalmente llena de nieve cosa que no habíamos visto desde los últimos 10 años en que no se tenía una nevada algo similar a ésta", así lo señaló el Comisionado de Pueblos Originarios del Distrito 21 en las Altas Montañas, Gabriel Gómez Rosete.

Así mismo dijo que se esperan más nevadas moderadas como estas, debido a que se pronostica el ingreso de más Frentes Fríos.

"Van dos nevadas ligeras, ésta se originó con el frente frío anterior y bueno vienen más frentes fríos, esperemos que la naturaleza nos siga favoreciendo y estás nevadas prevalezcan debido a que es el recurso hídrico que ahorita con la pandemia es lo que más necesitamos".

Gómez Rosete señaló que estas nevadas son una buena noticia para los municipios de la región centro del Estado, ya que no se sufrirá de escasez de agua.

"Es una buena noticia porque es un buen indicador de que en nuestros municipios beneficiarios del agua del Parque Nacional van a tener el recurso hídrico y eso es favorable, además de que las ligeras nevadas que se han presentado junto con los frentes fríos igual es una parte escénica importante".

El integrante de los Pueblos Originarios del Distrito 21 en las Altas Montañas, lamentó que actualmente muchos turistas ascienden al Citlaltépetl por su propia cuenta y sin las medidas necesarias, exponiendo a la ciudadanía de las comunidades al Parque Nacional, incluso a pesar de que éste permanece cerrado.

"Sí está llegando el turismo a los alrededores del Parque Nacional de manera independiente, y esto no se puede controlar tanto por parte de la Secretaría, como por el Parque Nacional y el riesgo es para los habitantes de las comunidades de montaña, y sería una tragedia que alguna persona de ahí contagie y enferme de Covid porque la distancia de los Hospitales están a una distancia dimensionalmente grande para una persona que vive en las faldas del Volcán, ese es el motivo por el que el Parque Nacional ha cerrado su acceso, no es porque no pueda subir turismo sino que las comunidades rurales son las que más se exponen y finalmente son las más sanas".

En otros temas Gabriel Rosette mencionó que ante el inicio de la temporada de incendios forestales, el Parque Nacional se encuentra vulnerable, ya que presenta un índice de sequía de color amarillo por parte de los estudios forestales para la temporada de incendios forestales de sequías.

"Esperemos que la ciudadanía también se comprometa a cuidar los bosques, son 22 municipios los involucrados para esta temporada de incendios forestales, y la recomendación a los excursionistas es a que no usen fogatas y cuidado de la montaña es una parte fundamental".