necesario_regreso_a_las_aulas_en_veracruz,_advierte_amlo

Durante la ronda de preguntas, el Mandatario comentó que está estipulado que ante un brote, se debe proceder al aislamiento, pero no cerrar por completo las actividades

PUBLICIDAD

Descartó se pueda presentarse una tercera ola de casos por coronavirus en el país.

"Tenemos información que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos. Sí pueden darse casos aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional", resaltó.

López Obrador señaló la importancia de que los alumnos regresen a clases presenciales y dejen de lado estar frente al televisor o al internet, pues será la única forma de conocer realmente la dimensión de la deserción escolar.

PUBLICIDAD

"Entonces, yo sí creo que tenemos que tener cuidado, tener buenos protocolos de salud para el regreso a clases, pero no decir: ´Hubo un afectado, un contagio y cerramos ya de nuevo toda la escuela´. No, vamos tratando".

El titular del Ejecutivo insistió en que se debe cuidar la salud del estudiantado y del personal docente y administrativo, pero también se debe garantizar el derecho a la educación, por lo que las clases a distancia no pueden hacerse "costumbre". Por lo que llamó a que entre autoridades federales, estatales, maestros y padres de familia hagan un esfuerzo para retomar el regreso a las aulas.

PUBLICIDAD

"Hubo países donde no cerraron lo educativo hasta los momentos más difíciles por la importancia que tiene la educación. Nosotros cerramos y llevamos a cabo este proceso de educación a distancia que funciona, que es una opción, que es una alternativa, pero que no es lo mejor " acotó.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD