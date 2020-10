Nanchitecos participarán en concurso nacional de cortometraje

Nueve Nanchitecos se encuentran listos para participar en el concurso de cortometrajes denominado RetoDocs, que se realiza a nivel nacional donde participarán productores audiovisuales el cual se realizará del 9 al 13 de octubre tiempo en el que se contempla la elaboración del cortometraje en 100 horas.

La filmación de las escenas se realizará en el municipio aunque hasta el momento se descose el tema a tratar, ya que los organizadores del certamen DocsMx hasta el próximo 9 de octubre al medio día dará a conocer de que se tratará la trama, lo que hace un reto mayor para los Nanchitecos.

"hace 8 años que se llevó a cabo, "Un Telar en la Cintura", no había participado en otro proyecto, por lo que me siento satisfecho y sobre todo confiado que en esta ocasión efectuaremos un buen trabajo, porque el equipo con el que me apoyo, son chavos muy profesionales y sé se esforzaran para dejar en alto el nombre de Nanchital", expresó Johnny Olán Ochoa, encargado del Documental.

Los Nanchitecos que forman el equipo está conformado por Roberto Chang, Tavo Cruz, Maevin Barrera, Levy Martínez, Yoselin Mota, quienes estarán a cargo de Johnny Olán Ocha, así mismo se contará con la participación de David Márquez, Cesar y Aron Guerra y Ernesto Flores, quienes serán los facultados de crear el soundtrack del cortometraje.

Es importante recalcar que este concurso se realizará en varios estados de la república y serán alrededor de 170 los cortometrajes que se reproducirán de forma simultáneamente durante 5 días.