Nanchiteco pide apoyo para tratamiento; requiere le retiren biloma de 32 centímetros

Hace cinco meses dentro del cuerpo se le formo un biloma de 32 por 28 centímetros, el organismo extraño ha causado complicaciones en la salud de Omar Ulloa Luis, ahora el joven taxista se prepara para ser intervenido por segunda ocasión, pero requiere el apoyo económico de la ciudadanía para cubrir los gastos que se generen ya que se desconoce si es benigno o maligno.

Para conocer los problemas de salud que enfrenta desde hace ocho meses Omar Ulloa Luis este medio informativo acudió hasta el domicilio particular del nanchiteco quien dijo "Hace unos meses me intervinieron por complicaciones con la vesícula, y esto me trajo consecuencias porque ahora tengo dentro de mi cuerpo un biloma de 32 centímetro por 28 centímetros, y para poder extraerlo requiero que otra operación porque esta bolsa de agua o tejido que se está formando dentro puede dañar los órganos internos, puedo decirles que me causa agotamiento, dolor, fatiga, y me impide realizar cualquier trabajo que no requiera esfuerzo", comentó el joven taxista.

Los gastos que se han generado con la compra de medicamentos, consulta de especialistas, así como la primera cirugía, se cubrieron con el apoyo de sus vecinos, conocidos y amigos, pero el próximo fin de semana se prevén gastos mayores a 35 mil pesos ya que será sometido por segunda ocasión en menos de un año a otra cirugía, estudios, laboratorios, ultrasonidos, tomografía, que le permita la recuperación de su salud.

"Mi familia comenzó a preocuparse por la pérdida de peso y la inflamación del estómago, donde aparentemente se me ha formado una hernia, lo que me impide jugar o cargar a mi hija, ella es mi fortaleza para seguir luchando porque los dolores en ocasiones son insoportables, para que pueda soportarlos tengo que estar acostado, sentado, sin caminar o esforzarme porque la espalda siento se me paraliza".

Omar dio la oportunidad a Diario del Istmo de tomarle graficas donde se aprecia el volumen del biloma, al tocarle el estómago se siente un poco duro, por el estiramiento de la piel las venas son más visibles.

Si usted tiene a bien realizar una aportación económica que sirvan para la segunda cirugía que le efectuaran a Omar Ulloa, pueden efectuarla a esta tarjeta Banamex, 5256 7811 6867 1993, ya que el joven tienen más de ocho meses que se encuentra desempleado.

Cabe hacer mención que en los próximos días gracias al apoyo de un empresario se llevará a cabo la rifa de una lavadora y se publicará a través de las redes sociales, por lo que pide la contribución de la población para que a través del número telefónico 9211513459.