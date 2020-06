Músicos de Agua Dulce improvisan tocada para reunir recursos

¿Quién no bailó con el ritmo de 'Mercerón'?, o con las cumbias de Manuel Durán y sus Grecos, la serenata con el 'Marcial el autentico del Suspiro', o el teclado veloz de Jimmy o Tibirí, así como la música y voces de Marcos Zabaleta, Damián Aguilar, Nabor, Isidro Félix, Andrés Álvarez entre otros talentos de Agua Dulce.

Este martes, dichos artistas locales decidieron unirse para juntar fondos y llevar despensa a sus domicilios; "tenemos más de dos meses que no tocamos en fiestas, nosotros de eso vivimos, a muchos nos cancelaron hasta contratos, por lo que no hemos podido llevar un bocado normal a la casa, la verdad muchos dependemos de la música y hoy en día no hay entradas", señaló el guitarrista Marcial.

Por tal motivo después del mediodía, llevaron sus instrumentos hasta el mercado Campesino para echarse un ´palomazo´, con la intensión de reunir recursos, por lo que algunos hidrómilos apoyaron la causa y se animaron a bailar.

Entre el conjunto improvisado se repartieron lo recaudado y algunas despensas, asimismo ya preparan volver a tocar este fin de semana para apoyarse ante la crisis que ha derivado esta pandemia del Coronavirus.

La excusa fue la necesidad, pero la alegría que aplicaron en sus cumbias fue lo mejor que han escuchado los locatarios y los compradores desde que comenzó la pandemia, ya que fueron sorprendidos al escuchar el buen ritmo que se tenían en el Repasto.