Municipalizar el agua no garantiza un buen servicio, dice diputada

"Municipalizar el agua no garantiza un buen servicio, claro ejemplo los municipios Medellín, Boca del Rio y Veracruz donde se brinda a la ciudadanía un desastroso servicio, con altas tarifas", dijo la diputada local del distrito 27 con cabecera en Acayucan Deysi Juan Antonio.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las acciones que realiza a través de sus comisiones ante el grave problema de falta de agua en esta ciudad y su opinión sobre la solicitud que realizó el gobierno municipal de Acayucan ante el gobierno del estado para municipalizar este servicio.

"Es lamentable la situación no solo en Acayucan si no en varios municipios del estado, por donde caminamos la escasez del agua es un verdadero problema, los mantos se han secado, hay lugares con pozos secos y las líneas o tuberías están rebasadas, dañadas, por años no se atendió el tema de la operatividad y ahí están las consecuencias", comentó.

"Con el director general de la CAEV Jorge Ladrón de Guevara, estamos trabajando en un proyecto que atienda todas esas necesidades" añadió la legisladora Juan Antonio entrevistada por Diario del Istmo durante la entrega de una ambulancia en el hospital "General Miguel Alemán González" de Oluta – Acayucan por parte de la Secretaría de Salud.

Respecto a la solicitud del munícipe Cuitlahuac Condado Escamilla para municipalizar el agua; Juan Antonio dijo que los gobiernos municipales están en todo su derecho pero tienen que tener la solvencia, garantizar un servicio de calidad y operatividad, por ello el gobierno de Veracruz es cuidadoso en ese tema toda vez que la municipalización no es garantía de un buen servicio por ejemplo los casos de los municipios de Medellín, Veracruz y Boca del Río donde la ciudadanía se queja de un servicio desastroso, con altas tarifas.

Cabe hacer mención que el pasado 17 de abril el gobierno local dio a conocer la solicitud de municipalización con la finalidad de administrar e invertir en cambiar las líneas de distribución del agua con los casi 80 millones de pesos que cada año recauda la CAEV en Acayucan.