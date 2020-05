Mujer sufre agresiones por parte de taxista de Minatitlán

Minutos de temor, angustia e inclusive violencia física vivió una pasajera, por parte del conductor del taxi de Minatitlán 2046 que hacia colectivo del municipio de Coatzacoalcos a la ciudad petrolera.

Sin imaginar el trago amargo que viviría estando arriba, la dama de identidad reservada relató que al salir de su trabajo para dirigirse a su casa, subió al taxi colectivo en el que se transportaba al parecer la pareja del chofer, en el asiento del copiloto.

El calvario comenzó después de una llamada telefónica que compartieron en pareja, a través de audífonos, iniciaron los gritos de él, hacia su acompañante, comenzando a insultarla, mientras ella lloraba, al pasar por el aeropuerto el conductor imprimió mayor velocidad y comenzó el miedo.

"Le pedí que por favor bajara la velocidad y se empezó a reír, iba en zigzag, iba muy rápido, yo mande un mensaje con el número del taxi porque sentía mucho miedo, al llegar a Mapachapa le dije que me bajara y no quiso me doblo la mano y volvió a acelerar, venía diciendo puras groserías", dijo la víctima.

Su pareja no paraba de llorar y él le pegaba en su cara, al llegar al Naranjito accedió a bajarla, y entonces su acompañante intento salir también, cuando él se arrancó para que la mujer no bajará y la jalo del cabello, en ese arranque el desquiciado conductor volvió a lastimar su pasajera.

La joven asustada pidió ayuda quienes se encontraban ahí, policías le indicaron que tendría que ir a la Fiscalía de Cosoleacaque, pero estando allá le informaron que le correspondía a Minatitlán y ellos le hicieron lo mismo.

La victima de la agresión cuestiono el trato y las vueltas que le estaban haciendo dar a pesar de lo que había ocurrido, pero la única solución fue que regresara hasta el día siguiente con la revisión por lo menos de otro doctor que se la harían valer como si fuera el medico legista de la Fiscalía.