Una ciudadana que prestó su domicilio a una ex candidata a la alcaldía del municipio de Huiloapan denunció el acoso que está sufriendo por parte de esa autoridad municipal, por lo que incluso responsabilizó al alcalde José Gabriel Flores Sarabia de cualquier cosa que le suceda a ella o su vivienda.

La señora Mercedes Gómez Pérez explicó que prestó su vivienda para que sirviera como casa de campaña a la señora Tania Castañeda Matamoros, quien fue candidata a la presidencia municipal, y personal de Limpia Pública fue y arrancó su medidor de luz, por lo que fue a reclamar al ayuntamiento y afirmó que sólo fue maltratada por los funcionarios municipales, y el alcalde ni siquiera le quiso dar la cara.

"Mientras entré a hablar el presidente se salió, nunca me quiso recibir, después como le toqué fuertemente en su oficina, según estaba en una entrevista con personas de Xalapa por medio virtual y entonces me mandaron a la policía, por lo que cualquier cosa que me llegue a pasar yo hago responsable al presidente municipal", dijo.

Agregó que la esposa del alcalde acostumbra amenazar a la población y les dice que ella tiene gente de por Acayucan, e incluso cuando iba a tomar posesión su marido anduvo advirtiendo que iba a llevar a gente para que nadie lo impidiera.

Señaló que cuando la persona a la que prestó su casa andaba en campaña siempre había gente del ayuntamiento siguiéndoles e incluso la candidata sufrió el robo de algunos documentos.

Mencionó que no es la única represalia que ha sufrido, pues en este año no pudo pagar en tiempo su predial y una empleada de la Tesorería de nombre "Cristina" le llamó por teléfono para cobrarle, lo cual nunca había sucedido.