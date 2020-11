Motociclistas tuxpeños se resisten a emplacar unidades

Aunque las motocicletas son las unidades que más transitan por las calles de Tuxpan los usuarios y propietarios se resisten a emplacar estos vehículos, dándole armas a las autoridades para que les apliquen sanciones económicas.

Además, son los conductores de motocicleta quienes más protagonizan accidentes viales, situación que tiene preocupadas a las autoridades pues han venido haciendo una y otra vez el llamado a la población para que las regularicen.

Al día apenas cerca de tres solicitudes de placas para estas unidades son las que se reciben, cuando en la ciudad es uno de los vehículos más usados por la población.

"El trámite para obtener las placas de las motocicletas es similar al de los automóviles, e incluso se cuenta con estas para entrega inmediata pero las personas que lo solicitan son muy pocas", expuso el jefe de la oficina de Hacienda, José Alberto Alarcón.

Mientras tanto, de acuerdo a reportes de la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, casi el 100 por ciento de las motocicletas que son revisadas durante los operativos no cuentan con sus placas, es decir no están dadas de alta e incluso carecen de tarjeta de circulación, aunado a que los conductores no cuentan con licencia.