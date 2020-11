Motociclistas en Tuxpan renuentes a tramitar placas

Aunque los operativos para detectar motocicletas que circulan en Tuxpan lo hacen bajo la irregularidad son de manera constante, los trámites de placas para estos vehículos son muy mínimos ante la oficina de Hacienda del Estado.

Al día, apenas cerca de tres solicitudes de placas para estás unidades son las que se reciben en esta instancia, cuando en la ciudad, es uno de los vehículos más usados por la población tuxpeña.

"El trámite para obtener las placas de las motocicletas es similar al de los automóviles, e incluso se cuenta con estas para entrega inmediata, pero las personas que lo solicitan son muy pocas", expuso el jefe de la oficina de hacienda, José Alberto Alarcón.

Mientras tanto, de acuerdo a reportes de la dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, casi el 100 por ciento de las motocicletas que son revisadas durante los operativos, no cuentan con sus placas, es decir no están dadas de alta en incluso, carecen también de tarjeta de circulación. Así como sus conductores, no cuentan con licencia.

Ante ello, vienen haciendo el llamado a los motociclistas para que acudan a tramitar las placas y busquen cumplir con este que también forma parte del reglamento de vialidad, ya que los operativos se continuarán realizando de manera sorpresiva en conjunto con la Guardia Nacional.