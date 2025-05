Acusa excandidata que Morena respalda a candidato a la alcaldía de San Rafael; pese a múltiples denuncias por violencia

Otra presunta víctima de Gil Armando Méndez Grappin, candidato de Morena a la alcaldía de San Rafael, señaló que, pese a contar con una denuncia formal por violencia política de género en su contra, dicho partido decidió mantenerlo como su abanderado.

Myriam Lagunes, excandidata a diputada local e hija del actual presidente municipal Héctor Lagunes Reyes, denunció que desde hace más de un año no hay avances en la carpeta de investigación presentada ante la Fiscalía General del Estado.

En su declaración, acusó a Méndez Grappin y a otras personas de haber difundido un video con contenido que, según dijo, buscó desprestigiarla como mujer y como madre.

"Yo fui candidata a diputada de mayoría por el PRD, íbamos en coalición, y esta persona, Gil Méndez Grappin, quien era o es operador de MORENA, se dedicó a hacer videos donde hacía referencia a mi estatus de madre soltera, con estereotipos de género para generar odio hacia mí por ser mujer", sostuvo Lagunes.

Señaló que el material fue difundido por redes sociales y compartido en grupos locales de WhatsApp, y que al presentar la denuncia, los contenidos fueron eliminados. "En automático, después de hacer la denuncia, bajaron los videos. Obviamente estaban llenos de falsedades, pero sí sabía que eran ellos", declaró.

ACUSA AMENAZAS

Lagunes también indicó que fue señalada y amenazada por Francisco Soto, quien ha sido denunciado en otros casos por violencia sexual. Agregó que la denuncia incluye al cuñado de Méndez Grappin, quien presuntamente habría producido o difundido el video.

Sobre el trasfondo de los ataques, afirmó que se derivan de una antigua relación laboral entre Méndez y su padre. "Gil trabajó hace muchos años con mi papá. Fue despedido del Ayuntamiento y desde entonces acosa a nuestra familia. Se ha dedicado a hostigarnos durante más de diez años", aseguró.

La excandidata cuestionó los criterios de Morena para seleccionar candidaturas y sostuvo que el partido actúa con disparidad de trato. "Yo sé que este señor Ramírez Zepeta sí lo sabía. Hay un oficio que comprueba que estaba informado de mi denuncia y la denuncia de otra persona, pero no les importa. Lo que quieren es justificar a quien ellos decidan lanzar", dijo Lagunes al referirse al dirigente estatal de Morena.

A su testimonio se suma el de Fryda Zaira Córdova Méndez, militante del mismo partido, quien también denunció públicamente a Gil Méndez Grappin y a otras personas. La carpeta correspondiente a ese caso es la 118/2024 y, al igual que la de Lagunes, no ha sido judicializada.

"Yo no soy de MORENA, pero la otra víctima sí. Lleva muchos años ahí. ¿Qué están esperando para actuar?", cuestionó Lagunes al señalar la inacción tanto del partido como de las autoridades.

Reiteró que su denuncia fue presentada formalmente ante la Fiscalía, más allá de cualquier manifestación pública. "No fue algo de nada más salir a Facebook y decir que él me está violentando. Tiene dos carpetas abiertas en la Fiscalía que todavía no tienen resolución", afirmó.