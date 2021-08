A través de un documento dirigido a las presidentas y presidentes de los consejos, se cita que toda vez que han concluido las funciones en materia electoral, al no existir medios de impugnación alguno en el órgano desconcentrado que encabezan "y privilegiado las medidas de austeridad, se informa de la conclusión de funciones con fecha 31 de julio de la presente anualidad".

Noticia Relacionada Roban más de 200 mil pesos de sucursal de Bancomer en Xalapa

Por lo que –detallan- concluyen sus actividades, "la Presidencia del Consejo Municipal; Consejeras y consejeros electorales y Secretaria/o del Consejo Municipal; Vocal de Capacitación Municipal así como Vocal de Organización Municipal".

Se añade que continúan en funciones las y los profesionales administrativos para atender las actividades de conclusión en materia administrativa.

Tras la notificación, varios integrantes de los consejos que son originarios de otros municipios que tuvieron que pagar una renta por adelantado se mostraron inconformes, además de que aún está pendiente el servicio de energía eléctrica y agua potable, por lo que consideraron una total falta de respeto que no les informaran con oportunidad, ya que al menos uno de ellos tuvo que pagar siete mil 500 pesos "y para la siguiente quincena, no hay pago".

Otro de los inconformes, originario de esta zona y que prefirió reservarse su nombre, destacó que fue llamado desde Xalapa para que hiciera una Oficialía, siendo que no hay presupuesto y tampoco les van a pagar.

"Yo tengo todavía procedimiento especial sancionador, se les está dando respuesta y se están atendiendo, he ido a notificar algunas notificaciones (sic) y por ejemplo esos cuatro días ya no me las van a pagar porque dicen que a partir del 31 y justo ayer me hablaron de Jurídico de Xalapa para pedirme que hiciera una Oficialía y les dije que yo ya no era presidente".

En otros casos, la forma de responder ante esta acción fue de solamente ignorarlos porque no se les hace justo que tengan que desembolsar dinero propio cuando con oportunidad se destinó un recurso, pero en otros la respuesta fue contundente.

"Es una total falta de respeto que hagan este tipo de acciones, y no estoy de acuerdo en la forma en la que lo están manejando y más tomando en cuenta que aún está en nuestro poder sellos y actas que se deben entregar, por lo que le informo por este medio que en lo consecuente no se me moleste a mi persona en solicitar que yo realice algún viaje para entregas posteriores de ningún tipo. Si necesita solicitar algo lo haga por medio del personal administrativo que todavía está en funciones".