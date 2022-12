Molesta prohibición de alcohol en fiestas de Chinameca

Inconformidad causó entre los establecimientos de las calles aledañas al parque central, la prohibición que les hizo el Ayuntamiento para la venta de alcohol, pues señalan que no es pareja, además de que busca favorecer a empleados municipales que vienen realizando la venta de cerveza durante las fiestas patronales.

Dicha prohibición fue hecha llegar a través de una notificación entregada a encargados o propietarios de establecimientos con venta de alcohol, de| las calles aledañas al parque central o Plaza del Jaranero.

Entre éstas se encuentran la Nicolás Bravo, la Zaragoza y la Cinco de Mayo, con la amenaza de que si no acataban las disposiciones, serán verificados en su licencia de manejo.

Señalan que esta prohibición busca favorecer a empleados del Ayuntamiento, quienes en vez de dedicarse a sus funciones, se pusieron a vender cerveza dentro del área de la fiesta patronal.

Indican que un ejemplo de ello es Axel, quien se desempeña como asistente del secretario del Ayuntamiento, el profesor Enemesio Mayo y está vendiendo cerveza en la feria en honor a la Purísima Virgen de la Concepción.

Señalan que en dicha disposición no entraron las tiendas de conveniencia; El Bama y el Oxxo, que siguen con la venta de forma discriminada de bebidas alcohólicas, lo que no les parece justo, pues no se trata de beneficiar a gente que trabaja en el Palacio, sino a los verdaderos comerciantes.