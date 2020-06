Molesta a panistas ´mal uso´ de recursos en Nogales

La infraestructura en obra pública en Nogales está por los suelos y se ha tirado dinero a la basura al invertir en obras perfectamente edificadas por administraciones anteriores y que además no representan un beneficio para la ciudadanía, acusó el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Eloy Enríquez Merino.

"Durante la administración del presidente municipal Joel Cebada Bernal se invirtieron casi seis millones de pesos para la reconstrucción de un parque y se re hizo y ahora hasta con una cafeterí, que si bien no se ve mal ese recurso se tendría que haber invertido en el embellecimiento de la laguna de Nogales", dijo.

El ex presidente municipal insistió en que la actual administración hubiera invertido más en el embellecimiento de la laguna; "creo que hay otra visión más importante como embellecerla de alguna manera que sea un atractivo turístico y no meter pavimento nada más, porque a mí parecer es una obra hecha a vapor. No está proyectada al cien por ciento".

Asimismo dijo que la mayoría de los funcionarios que conforman la actual administración municipal carecen de experiencia al ser "nuevos en la política", y "por lógica" no tienen la visión que se requiere ya que con los recursos que llegan se pueden hacer "muchas cosas" en materia de obra pública.

A pesar de que para las personas que han sido víctimas de algún delito y para los abogados la instalación de la sub unidad Integral de Procuración de Justicia, la cual acerca los trámites a esta zona, el ex alcalde dijo que no ha sido de beneficio.

"No beneficia en nada. Estamos en desacuerdo porque es un parque y había un gasto que se había hecho en la administración del licenciado Joel en 2012 y por lo consiguiente llegan y derrumban todo eso a un dinero que ya se había invertido y meten una Fiscalía que lejos de beneficiarnos nos perjudica porque a nosotros no nos beneficia en nada", dijo.

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN dijo que ante la ausencia de los protocolos anuales de rendición de cuentas que se realizan en los ayuntamientos es necesario que se dé a conocer en qué se invierte cada peso.