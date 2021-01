Mínimos incidentes durante año nuevo en Orizaba

Nueve llamados de atención hizo la Policía Municipal de Orizaba a ciudadanos que estaban utilizando pirotecnia este fin de año sin que la situación llegara a mayores, informó el director de Gobernación, Erick Morales Reyes.

Comentó que si bien la surada causó muchas afectaciones en la ciudad lo que fueron las últimas horas del 2020 y las primeras del 2021 se tuvo poca actividad y el saldo puede considerarse blanco.

Indicó que en el caso del uso de la pirotecnia se recibieron nueve reportes para pedir su intervención por ciudadanos que hacían uso de ésta, por lo que elementos de la policía acudieron y se hizo el apercibimiento a las personas, como lo marca el reglamento.

"Nosotros lo que hacemos es invitar a la gente a evitar el uso de pirotecnia, si acata la indicación ahí queda solo con eso, con el apercibimiento, si no ya se procede a la detención, pero no hubo necesidad, no tuvimos detenidos al respecto", mencionó.

El director de Gobernación del ayuntamiento señaló que este primer día del año se recibió "afortunadamente con un saldo blanco", pues sólo hubo unos pocos incidentes donde hubo daños materiales, pero no pérdida de vidas.

Mencionó que se tuvo un conato de incendio en el trébol a un lado de la autopista, que fue atendido con oportunidad por bomberos y Protección Civil.

Dijo desconocer a qué se debió el incendio, aunque no descartó que se hubiera debido al uso de pirotecnia, pero afortunadamente fue en pastizal.

También, añadió, se detuvo a una persona en la madrugada y hubo un accidente en donde se volteó una camioneta y hubo lesionados, cerca de las 07:00 horas de este primer día.