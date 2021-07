Mínimo, desabasto de medicinas contra el cáncer en Poza Rica, afirman

Indicó que una de ellas ya está por recibir su dosis con el apoyo de otras compañeras, mientras que la segunda paciente está en espera de que le abastezcan sus fármacos.

"Solamente en unas dos pacientes. Ahorita tenemos a una que no le han dado su medicamento y a otras de nuestras compañeras le van a traer su medicina porque cuando fue no lo tenían, pero después le llamaron para notificarle que ya había llegado su medicamento, le dijeron que si no iba luego no iba a alcanzar, pero ya una de ellas le hará el favor de traérselo", expuso.

Indicó que actualmente reanudaron sus tratamientos en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) de Xalapa; mientras que, en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) siempre mantuvo los servicios médicos a los y las derechohabientes.

En otros temas, la representante del "Grupo Vida Plena Después del Cáncer" indicó que otra cadena comercial arrancó una campaña de colecta de recursos que serán destinados para cubrir los gastos de pasajes a los pacientes que requieran viajar a Xalapa o a la Ciudad de México a recibir sus tratamientos.

La colecta inició este 1 de julio y concluirá el próximo 30 de septiembre.

