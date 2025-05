Minimizan priistas de Río Blanco renuncia de Juan Enrique Hernández a favor de Morena

Luego de que el candidato del PRI en Río Blanco, Juan Enrique Hernández Cantero, anunciara su declinación en favor del abanderado de Morena, Pepe Deyta, la mañana de este lunes, militantes del tricolor señalaron que el excandidato "se lleva su voto y quizá el de su familia, pero ni uno más".

"Él nos informó que se iba a apoyar al contador Deyta y por 14 puestos se iba, y no sabemos si le pagaron porque se fuera porque es su costumbre, ya van dos veces que vende las candidaturas.

"En la anterior también él estuvo como candidato y la vendió, también con Morena", señaló Carlos Moreno López, dirigente del grupo político Colonias Unidas.

Indicó que esto no significa que los priistas se van a ir por él, pues la militancia del PRI no está de acuerdo y no apoyan su decisión, ni mucho menos se irán con él.

Comentó que ya hablaron con el presidente del PRI en el estado, quien les dio indicaciones que continúen ellos con la campaña y en unos días harán oficial un relevo con un nuevo candidato.

Moreno López mencionó que se espera que el partido proceda con los trámites correspondientes para oficializar la renuncia de Hernández Cantero y su expulsión del partido, para que se nombre a una persona que conozca bien el municipio y siga con la campaña.

"Yo ya tengo tiempo trabajando en favor del PRI y la gente también; y mejor que el doctor ya se destapó como traicionero y que se fue, porque a esa gente no la queremos en el partido", remarcó.

El priista convocó a la militancia a que siga firme porque van a levantar al PRI, además que ese descalabro no les duele, porque "solo se sacuden a los malos priistas".

Dijo que si el candidato de Morena piensa que va a ganar con esa adhesión, pues no será así, porque se lleva solo uno, dos o tres votos y no a todos los priistas.

Mencionó que también piensan llamar a cuentas al regidor tercero, Porfirio González Fuentes, a quien se le ha visto apoyando al candidato de Morena.