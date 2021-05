minimizan_panistas_de_mendoza_desbandada_de_simpatizantes

La salida de Dulce María Patraca Ramírez, secretaria general del PAN en Mendoza no afecta en nada al partido, que se mantiene unido y trabajando en la recta final de la campaña, aseguraron los representantes del Comité Directivo Municipal.

"Es una decisión muy personal que no afecta en nada. Una persona no representa al Partido Acción Nacional. Aquí lo que no se vale es que quieran hacer ver cosas que no son", expusieron Miguel Ángel Ortigoza Centeno, tesorero; Alberto Godoy, secretario de Capacitación, y Alfonso Cruz Ríos, coordinador de la campaña en rueda de prensa en las instalaciones del comité.