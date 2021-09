"Me da gusto regresar a territorio, iniciando con los trabajos de organización, con la unidad que se requiere. Ya pasamos de un tema electoral a uno organizativo. Por eso, estuvimos en Córdoba con el compañero Jorge Huerta y en Orizaba con César Cantú Uscanga, a quienes agradecemos su entrega y compromiso como enlaces por respaldar y apoyar estas tareas. Vayamos caminando juntos para seguir transformando México", señaló Ramírez Zepeta en un mensaje en redes sociales.

Sin embargo, tras su publicación fueron varios los comentarios que se escucharon entre la militancia de Orizaba, quienes señalaron que "nadie lo conoce en Orizaba" y se trata de "otro impuesto por los de arriba".

Señalaron que si bien no se descalifica a la persona por sus capacidades, no es alguien con quien haya tenido trato y lo que lamentan es que se no se tome en cuenta el trabajo que han hecho otros compañeros que han puesto su esfuerzo y hasta sus recursos para sacar adelante los trabajos del partido.