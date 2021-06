Miguel Ángel García, dedica su vida a ser Cosmetólogo Terapeuta

En muchas ocasiones , llamarle "jarocho(a)" a una persona no hace referencia por haber nacido en meramente en la ciudad de Veracruz , sino porque dicho individuo adopta nuestra conurbación como su casa, aspecto que comparte quien conocerán a continuación.

Ángel lo resume como "la limpieza de cirujanos estéticos", ya que, meses después de dicha intervención, el paciente debe ir con él y su equipo para realizar drenajes linfáticos, y conforme vaya detectando otros factores que haga falta reforzar o, en su defecto, corregir, también lo aplican para que la piel del involucrado no sufra deterioros o daños colaterales significativos.

Este viaje lo inició desde pequeño, influenciado por su madre, quien se desenvolvió como Esteticista, encargándose de tratamientos faciales y corporales, lo cual fungió como inspiración para Ángel al verse inmiscuido en el complejo, pero gratificante, mundo del cuidado personal.

"Mi mamá nos empezó a cuidar la piel desde muy pequeños, indicando qué debíamos y qué no debíamos hacer. Un ejemplo que también es un caso muy común, al momento de ver algún barro o espinilla, no estar 'jugando con ellos para que no se quedaran marcas en el rostro, entre muchos cuidados más.

"Al mismo tiempo que estudiaba mercadotecnia y publicidad, a la par también estaba en cosmetología, y terminé enamorándome de ella. El cuidar de la piel de las personas es una gran sensación, y he notado que cada vez aumenta el número de pacientes masculinos en relación al femenino", recordó Miguel Ángel.

La gran aceptación del público, le ha llevado a extender su trabajo hasta Huatusco, donde tiene una sucursal de su clínica Microdermo Cosmética Ángel García, con expectativas de abrir muchas más a lo largo del país, un proyecto que no descarta, más aún no aterriza, ya que prefiere ir paso a paso.

Asimismo, el equipo que le acompaña está conformado por especialistas veracruzanos en distintos ámbitos. Por ejemplo, Patricia Arbiol Méndez, como parte importante en JERA Concept Store; en el área de spa, cuenta con terapias alternativas a cargo de Misael Acosta. Fuentes en Barra de Access. Biomagnetismo a cargo de Maricarmen Muñiz, así como el área de nutrición a cargo de Edgar Gasperin.

"Nosotros como profesionales trabajamos con tres líneas de productos en área cosmética de la mejor calidad. Por ejemplo, Cosmedic Peeling, que es una marca mexicana con sus activos orgánicos y naturales.

"Otra es TEGODER Cosmetics, una línea española que ofrece un tratamiento completo y muy satisfactorio. Biokosmetica también una línea española que nos ayuda a dar un funcionamiento en área corporal más que excelente. Todo esto, para ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes", agregó.

El entusiasmo y la pasión en Miguel Ángel es tangible mientras cuenta sus anécdotas, casos curiosos y los procesos que emplea en sus pacientes. Ríe mientras recuerda que algunas de sus propias pacientes le llaman "Angelito" por el cariño y confianza que les ha transmitido, tanto por su personalidad como por los excelentes trabajos que ejecuta.

Antes de llegar a su consultorio, sus colaboradores expertos conocerán al paciente, tratando de conocerlo a fondo para descifrar de qué manera podrá recibir las terapias de su elección, prueba del compromiso que tienen con las personas que asisten a la clínica, dando el trato y lugar que se merecen.

No sólo es un espacio donde se dedican al cuidado de la imagen, sino en el cuidado personal, abordando aspectos incluso menos superficiales, ya que el humor, comportamiento y actitud de los pacientes que llegan a Microdermo cambia positiva y súbitamente al recibir una atención integral en todo el sentido de la palabra.

"Me gustaría invitar al público, que nos conozcan, que se den la oportunidad de visitarnos, con mucho gusto estamos dispuestos y dedicados con la gente que requiera de nuestro trabajo. Sobre todo que nos juzgaran después de conocernos, no antes. Los estamos esperando con mucho entusiasmo", concluyó.